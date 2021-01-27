إصابة مواطن بنيران القوات التركية في ريف عين عيسى الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، إصابة مدني بجراح، عقب استهدافه بنيران القوات التركية عند المحاور الشرقي لمنطقة عين عيسى، شمالي الرقة، حيث كان المواطن متوجه لتل تمر تزامنا مع مرور رتل عسكري من المنطقة، وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصف بري تركي على قرية صيدا وطريق “m4” في ريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 23 يناير/كانون الثاني، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قريتي جهبل والمشيرفة شرقي عين عيسى، إثر محاولة الفصائل الموالية لتركيا التسلل إلى مواقع “قسد”.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قريتي جهبل ومشيرفة على الطريق الدولي “m4” شرقي صوامع عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تزامنًا مع أصوات اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على تلك المحاور.