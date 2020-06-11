إصابة مواطن جراء انفجار استهدف سيارة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” بريف دير الزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور سيارة تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة شاب تصادف مروره في المنطقة أثناء الانفجار، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية من عناصر “قسد”، وفي سياق متصل، عثرت “قوات سوريا الديمقراطية” على عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير عن بعد قرب مكان الانفجار بمدينة هجين.

وأشار المرصد السوري أمس الأول، إلى أن انفجار عبوة ناسفة وقع على أطراف مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث تزامن الانفجار أثناء مرور آلية لقوات سوريا الديمقراطية من المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة على طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ولا أنباء عن إصابات.