إصابة 13 من الزوار العراقيين عند مدخل مدينة دير الزور قادمين من العراق

محافظة دير الزور: أصيب 13 من “الزوار الشيعة” جراء حادث بحافلة “بولمان” كانت تقلهم عند المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور قادمين من العراق، وذلك أثناء توجههم إلى العاصمة دمشق، حيث جرى نقلهم إلى مشفى الأسد والمشفى العسكري لتلقي العلاج.

وفي 28 كانون الثاني الجاري، اعتقل عناصر الأمن العسكري في قوات النظام 20 مواطنا من أبناء عشيرة الجغايفة في بلدة الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور، إثر مشاجرة مع مجموعة زوار شيعة كانوا قادمين من العراق، حيث هتفت الأخيرة بعبارات طائفية “متطرفة”، مما أدى لإصابة عدد منهم بجروح نتيجة الشجار، فيما طوقت ميليشيا “حزب الله” العراقي المكان ونقلت الجرحى للمشافي.