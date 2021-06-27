إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في انفجار من مخلفات الحرب بريف حماة الشمالي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، في قرية البويضة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بريف حماة الشمالي، الأمر الذي أدى لإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل، وكان المرصد السوري وثق أمس، استشهاد 3 أطفال وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية خربة الزمالة الواقعة بريف مدينة منبج الشرقي، شمال شرقي حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 541 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و176 طفلاً.