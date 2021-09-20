إصابة 3 أطفال في انفجار من مخلفات الحرب بريف حماة الشمالي

محافظة حماة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية، وذلك في بلدة الشريعة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، ما أدى لإصابة 3 أطفال بجراح، وكان المرصد السوري وثق في 12 أيلول الجاري، استشهاد طفل يبلغ من العمر 17 عام، جراء انفجار مقذوف غير منفجر من مخلفات الحرب، أثناء عمله برعي الأغنام في الأراضي الزراعية شرقي بلدة صبورة بريف حماة الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، استشهاد طفلة بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بين قريتي المختار وأبو الفشافيش التابعة لناحية السعن في ريف حماة الشرقي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 593 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و 205 طفلاً.