إصابة 3 فلاحين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب 3 فلاحين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، على أطراف نهر الفرات أثناء قيامهم بتجهيز مضخة مياه لسقاية الأراضي الزراعية في بلدة السيال الخاضعة لنفوذ الميليشيات الإيرانية وقوات النظام شرق محافظة دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 30 كانون الثاني الفائت، مقتل 4 عناصر من قوات الدفاع الوطني، وجرح آخرين، جراء انفجار لغم أرضي بهم، وذلك أثناء قيامهم بعمليات تمشيط بمحيط “فيضة ابن موينع” ببادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي، بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.