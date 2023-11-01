إصابة 3 مدنيين جراء تفجير قنبلة يدوية على إثر خلاف عائلي في عسال الورد بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: تعرض 3 مواطنين لإصابات نقلوا على إثرها إلى مشفى النبك لتلقي العلاج، وذلك نتيجة قيام أحد الأشخاص بإلقاء قنبلة يدوية على إثر خلاف نشب بينه وبين عائلة “آل ملوك”، وسط السوق الرئيسي في بلدة عسال الورد التابعة لمنطقة يبرود بريف دمشق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 24 تشرين الأول الفائت، إقدام قاصر يبلغ من العمر 15 عاما، على قتل والده بعدة طلقات نارية، من بندقية حربية اخترقت رأسه وجسده، وذلك بتحريض من أبناء عمه، الذين كانوا على خلاف مع القتيل بسبب قضية إرث في العائلة، وذلك في منزله في قرية جب غبشة التابعة إلى منطقة جبل سمعان بريف حلب.