إصابة 4 أطفال بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في مدينة دير الزور

أصيب 4 أطفال بجروح جراح بعضهم بليغة، جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب، أثناء العبث بها ومحاولتهم استخراج البارود منها، وذلك داخل أحد الأبنية المنهارة في شارع أبو عقيل في حي الجبيلة بمحافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ، بأن إصابات اثنين من الأطفال بليغة أحدهم تم بتر ساقه الأيسر ويبلغ من العمر 13 عاما، بالإضافة إلى طفل في حالة حرجة أصيب في منطقة الرأس.

وفي 18 آب، أصيب طفلان نازحان من مدينة عفرين بجروح متعددة، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية مزارع تل الشعير التابعة لبلدة بابنس بريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 15 آب، استشهاد طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء رعيهم الأغنام في قرية الصلمة التابعة لناحية الخفسة شمال شرق محافظة حلب والخاضعة لسيطرة قوات النظام.

كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 آب، استشهاد طفلين شقيقين، جراء انفجار لغم في منطقة مياسا بريف عفرين شمالي حلب القريبة من منطقة التماس مع مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.