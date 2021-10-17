إصابة 4 أطفال بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب شمالي حلب

وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة 4 أطفال بجروح متفاوتة بينهم حالات حرجة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية تل سوسن الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث جرى نقلهم إلى مشفى آفرين في ناحية فافين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إلى انفجار لغم أرضي من مخلفات حرب سابقة اليوم الأحد على أطراف بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بوقوع إصابتين من المدنيين واحدة منهم بحالة خطرة ، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 608 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و216 طفلاً.