إصابة 4 أطفال جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب على أطراف مدينة البوكمال شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أُصيب 4 أطفال جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب داخل أحد البساتين الواقعة على أطراف مدينة البوكمال بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

وكان المرصد السوري، قد وثّق يوم أمس، استشهاد طفل وإصابة والدته، جراء انفجار مجهول قرب منزلهم في منطقة العزبة شمال مدينة دير الزور، ووققاً لمصادر محلية فإن الانفجار نتيجة مخلفات حرب، بينما رجحت مصادر أخرى، بأن الانفجار نتيجة سقوط قذيفة مدفعية مصدرها حقل “كونيكو للغاز” حيث تجري قوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية تدريبات عسكرية مشتركة.