إصابة 4 أطفال من مهجري عفرين في انفجار من مخلفات الحرب ضمن ريف حلب الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة 4 أطفال من مهجري عفرين، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية، ضمن أراضي زراعية في منطقة تل رفعت التي يتواجد فيها قوات كردية، بريف حلب الشمالي، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، في قرية كاوا الواقعة بريف الحسكة الجنوبي، يذكر أن الطفل من نازحي بلدة الصعوة بريف دير الزور الغربي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 377 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و113 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.