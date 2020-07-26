4 إصابات جراء استهدافهم بقنبلة يدوية وسط مدينة إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجارا جديدا وسط مدينة إدلب جراء إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على مجموعة شباب، ما أدى إلى إصابة 4 بجروح متفاوتة.

وأصيب قبل قليل نحو 15 مواطنا بجروح متفاوتة نتيجة انفجار أمام محل تجاري لبيع الأسلحة، وسط سوق شعبي في شارع الجلاء بمدينة إدلب.

وتعطي هيئة تحرير الشام رخصا لنحو 20 محلا تجاريا في مدينة إدلب وحدها، تبيع الأسلحة والذخائر، غالبيتها وسط الأسواق والأحياء السكنية.