إصابة 4 عناصر من قوات النظام جراء استهداف آلية تقلهم بصاروخ موجه من قِبل القوات التركية قرب طريق الـ M4 في ناحية عين عيسى شمالي الرقة

إصابة 4 عناصر من قوات النظام جراء استهداف آلية تقلهم بصاروخ موجه من قِبل القوات التركية قرب طريق الـ M4 في ناحية عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة: استهدفت القوات التركية بصاروخ موجه آلية تقل عناصر من قوات النظام بصاروخ موجه، لحظة مرورها على الطريق الدولي “M4” بمحاذاة ناحية عين عيسى العاصمة الإدارية لـ “الإدارة الذاتية” شمالي الرقة، ما أدى إلى إصابة 4 من عناصر النظام بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى مشافي عين عيسى.

وفي اليوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر،استهدفت المدفعية التركية مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في محيط قرية معلق بريف عين عيسى شمال الرقة،

ورصد نشطاء المرصد السوري نزوح غالبية أهالي قرية دبس الواقعة غربي عين عيسى قرب طريق الـ”M4″، حيث نزحت العائلات إلى أماكن أكثر أمنًا بفعل القصف البري المتكرر على القرية،بعد أسبوع من الهدوء النسبي الذي شهدته محاور عين عيسى.