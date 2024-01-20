إصابة 4 عناصر من قوات النظام في اشتباكات مع عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية السخنة

إصابة 4 عناصر من قوات النظام في اشتباكات مع عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية السخنة

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، بين عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، من طرف، وقوات النظام والميليشيات الموالية له من طرف آخر، على الطريق الواصل بين المحطة 2 والمحطة 3 شرقي السخنة بريف حمص الشرقي، أسفرت عن إصابة 4 عناصر من قوات النظام جرى نقلهم إلى مشفى تدمر العسكري لتلقي العلاج.

وتشهد المنطقة تحركات وانتشار لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، ما بين منطقة الحماد وجبل البشري.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 55 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

5 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

49 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 5 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 20 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

ومدني بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 8 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 19 من العسكريين بينهم 4 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 9 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و3 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 2 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين.

– عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين.