إصابة 4 مواطنين بينهم طفلين بجراح بقصف صاروخي لقوات النظام على بلدة أريحا بريف إدلب

أصيب 4 مواطنين بجراح متفاوتة بينهم طفلين جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف بلدة أريحا بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي،ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم قصف قوات بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية الفطيرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بلدة تفتناز ومحيط بلدة طعوم بريف إدلب الشرقي، وطال القصف المدفعي أيضاً قرى كفرتعال والوساطة والقصر بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبذلك، يرتفع إلى 30 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 29 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 7 من العسكريين و 34 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 7 من المدنيين بينهم طفلين

– 21 من قوات النظام بينهم ضابط

– 2 من “هيئة تحرير الشام”