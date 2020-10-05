إصابة 5 مدنيين بجروح جراء استهداف قوات النظام سيارة كانت تقلهم بصاروخ موجه في سهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف قوات النظام لسيارة مدنية بصاروخ موجه على طريق “القرقور – الشيخ سنديان” في سهل الغاب شمال غرب حماة، مما أدى لإصابة 5 مدنيين من بينهم امرأة حالتها حرجة، حيث كان المرصد السوري أشار صباح اليوم، إلى أن قوات النظام استهدفت بصاروخ موجه الطريق الواصل بين منطقتي الشيخ سنديان والقرقور بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل تشهد محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، عمليات قصف بري متبادل، بين الفصائل وتحرير الشام من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، كما قصفت قوات النظام مناطق في بلدات وقرى ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة.