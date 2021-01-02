إصابة 5 مدنيين بينهم نساء في انفجار سيارة وسط ناحية جنديرس بريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار عنيف في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن سيارة ملغمة انفجرت قرب أحد الأفران في الناحية، مما أدى إلى إصابة 5 مدنيين كحصيلة أولية، من ضمنهم ثلاث نساء.

ونشر المرصد السوري في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 المنصرم، أن انفجار دوى في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت قرب حاجز عسكري للفصائل الموالية لتركيا عند مدرسة ميسلون على طريق عفرين- راجو، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات أحدهم بحالة خطيرة.