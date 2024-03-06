إصابة 5 مواطنين بجراح بينهم نساء بقصف مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف مارع شمالي حلب

محافظة حلب: أصيب 5 مواطنين بينهم نساء بجراح بعضها بليغة جراء قصف مدفعي استهدف قريتي السيد علي وتل مالد بريف مارع ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام، حيث جرى نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، استهداف طائرة مسيرة انتحارية تابعة للقوات التركية موقعا في قرية “شيخ عيسى” بمنطقة الشهباء، واقتصرت الأضرار على المادية فقط، وجاء ذلك بالتزامن مع استهداف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى زيوان و خريبشة وتل مضيق و سد الشهباء ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري والقوات الكردية بريف حلب الشمالي.