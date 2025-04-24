إطلاق نار وسط ادعاء بصفة أمنية.. مسلحان يهاجمان مواطناً في إحدى قرى ريف اللاذقية

محافطة اللاذقية: أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار تجاه أحد المواطنين في قرية جناتا بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى إصابته بجروح، وذلك عقب استجوابه بشأن حيازة سلاح.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الرجل الذي تعرّض للاعتداء كان يعمل سابقاً في الجمارك خلال عهد النظام البائد.

وفي سياق متصل، ادعى المسلحان انتماءهما”للأمن العام”، وطالباه بتسليم مفاتيح سيارته إلى جانب مبلغ مالي، قبل أن يلوذا بالفرار، بمساندة سيارة سوداء كانت تراقب عن بعد وتوفّر لهما الغطاء.

فيما أشارت المصادر إلى تجول الملثمين بحرية في القرية قبيل تنفيذ الهجوم، دون أن يواجهوا أي تدخل، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين السكان الذين رأوا في الحادثة مؤشراً خطيرًا على غياب السيطرة الأمنية.

عقب الحادثة، تم تقديم بلاغ رسمي للجهات المعنية، والتي أفادت بأن المهاجمين “مجموعة لصوص” ووعدت بملاحقتهم.

وفي 15 نيسان الجاري، اختطف مسلحون مجهولون، يرتدون الزيّ العسكري ويستقلون سيارة “جيب” سوداء اللون، مواطنا من منزله في قرية الهوي بمنطقة صلنفة شمال اللاذقية، بعد أن دخلوا منزله بذريعة تقديم معونة غذائية، وعند خروج المواطن، على الفور وضعوه بداخل السيارة وفروا به بسرعة إلى جهة مجهولة، مما أدى إلى دهس شخص نتيجة السرعة.