إعلام النظام : القوات الأمريكية تخرج شاحنات محملة بالحبوب المسروقة من سوريا إلى شمال العراق

قالت وكالة “سانا” السورية، إن القوات الأمريكية أخرجت مساء الثلاثاء رتلا من الشاحنات المحملة بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية شمال شرق الحسكة، قولها إن “رتلا مؤلفا من 32 آلية من شاحنات مغطاة وبرادات خرج عبر معبر الوليد غير الشرعي برفقة عدد من سيارات ميليشا (قسد) باتجاه الأراضي العراقية”.

وأضافت الوكالة أن “الاحتلال الأمريكي أخرج مئات الشاحنات المحملة بالقمح السوري المسروق والثروات الباطنية على مدى الأشهر الأخيرة بالتنسيق مع ميليشيا (قسد) المدعومة منه إلى الأراضي العراقية”.