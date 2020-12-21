إغلاق جميع الطرقات المحيطة والمؤدية لمعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا تزامنا مع انعقاد “مؤتمر العشائر السنوي” بحضور مسؤولين أتراك

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاقاً للطرقات بمحيط معبر السلامة الحدودي مع تركيا، وانتشار لقوى الأمن والفصائل والشرطة على الطريق الواصل بين قرية سجو ومعبر السلامة شمالي حلب، تزامنا مع بدء توافد الحضور لاجتماع “مؤتمر العشائر” الموالية لتركيا، بحضور ضباط وقادة من فصائل “الجيش الوطني” ومسؤولين أتراك وبعض الوجهاء من مختلف المناطق السورية، ومسؤولين من “الحكومة السورية المؤقتة”.