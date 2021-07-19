المرصد السوري لحقوق الانسان


إقليم كوسوفو يستعيد 11 من مواطنيه من سوريا

أكد وزير داخلية كوسوفو شيلال سفيكلا أنه تمت استعادة 11 من مواطني بلاده من مخيمات اللجوء في سوريا.

  • وكتب على “تويتر”، أن “الـمواطنين وصلوا يوم السبت من سوريا”، ولم يورد أي تفاصيل عن الموقع الذي تم نقلهم منه أو عدد الرجال أو النساء أو الأطفال في المجموعة العائدة.

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