إنتقاماً لغزة.. استهداف قاعدة خراب الجير التابعة “للتحالف الدولي” بريف الحسكة الشمالي

محافظة الحسكة: تعرضت قاعدة خراب الجير التابعة لقوات “التحالف الدولي” في رميلان بريف الحسكة الشمالي، مساء اليوم لـ 10 ضربات بواسطة قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي العراقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية حتى اللحظة، فيما تبنت الهجوم ما تعرف باسم “المقاومة الإسلامية العراقية” عبر بيان لها.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى مهاجمة طائرات مسيرة “انتحارية” القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة، حيث دوت انفجارات في المنطقة ناجمة عن محاولة إسقاطها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وتأتي تلك الهجمات في إطار العمليات ضد القوات الأمريكية “انتقاما لغزة”

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 19 استهداف لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: ، 4 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، 3 على قاعدة الشدادي