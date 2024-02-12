إنزال مظلي ورمايات مدفعية على أهداف وهمية.. “التحالف الدولي” و”الأسايش” يجريان تدريبات عسكرية شمال تل تمر

محافظة الحسكة: دوت انفجارات عنيفة في قاعدة قسرك شرق بلدة تل تمر بريف الحسكة، ناجمة عن تدريبات عسكرية لقوات “التحالف الدولي”، وبمشاركة 150 عنصر من قوات التدخل السريع في قوى الأمن الداخلي ” الأسايش”، استخدم خلالها الذخيرة الحية، بالإضافة إلى التدريب على عمليات الإنزال المظلي وتنفيذ رمايات نارية مدفعية على أهداف وهمية .

وتشهد قواعد التحالف الدولي في سوريا حالة استنفار ورفع الجاهزية على خلفية الاستهدافات التي تطالها من قبل مجموعات “المقاومة الإسلامية”، منذ بدء الحرب في غزة بتاريخ لـ7 من تشرين الأول الفائت من العام 2023.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 شباط الجاري، إلى أن انفجارت دوت في القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز شمال ديرالزور، ناجمة عن تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والتسديد على أهداف وهمية، في إطار رفع الجاهزية القتالية للقوات ودعم منظموتها الدفاعية.