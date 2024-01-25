إنفجار مجهول في محيط البوكمال بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجار عنيف في محيط مدينة البوكمال ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تصاعد أعمدة الدخان من المكان، ولا يعلم ما إذا كان ناجم عن تدريبات عسكرية أو استهداف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي 23 كانون الثاني الجاري، تأكد مقتل اثنين من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، جراء استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه أميركي استهدف شاحنة سلاح واحدة على الأقل بأطراف السيال التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 3 جرحى على الأقل بعضهم بحالات خطرة.