إهمال طبي يودي بحياة سجين مصاب برصاص الفرقة الرابعة في حلب 

محافظة حلب: فارق سجين حياته، بسبب الإهمال الطبي في سجن تابع لقوات النظام بكويرس في محافظة حلب.

ووفقا للمصادر فإن السجين (ع.ز) ينحدر من قرية الريحانية ويعمل بتهريب وتجارة التبغ، أصيب في ساقه بطلق ناري مصدره قوات الفرقة الرابعة، وبسبب الإهمال الطبي أصابت ساقه غرغرينا فارق الحياة على إثرها.

وبذلك، يرتفع إلى 10 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب.