إيران وميليشياتها في كانون الثاني: 39 قتيلاً باستهدافات جوية وبرية.. و39 استهداف للقواعد الأميركية انتقاماً لغزة.. وتعزيزات عسكرية إلى بادية حمص وعمليات تجنيد مستمرة في حلب

تواصل إيران وميليشياتها فرض هيمنتها المطلقة على معظم مناطق نفوذ النظام السوري وتتغلغل في عمق البلاد، غير آبهة لأحد، فلا الاستهدافات الجوية المتكررة من قبل إسرائيل أو التحالف الدولي يعيق من تواجدها ويحد منه، ولا حربها الباردة مع الروس ولا أي شيء من هذا القبيل استطاع إعاقة تحركاتها.

بل على العكس من ذلك تشهد معظم المناطق السورية تحركات يومية للإيرانيين والميليشيات التابعة لها، عبر سعي متواصل لترسيخ وجودها بأساليب عدة، وخطة ممنهجة لتغيير ديمغرافية المناطق، ويسلط المرصد السوري في التقرير الآتي الضوء على الأحداث الكاملة التي شهدتها تلك المناطق خلال الشهر الأول من العام 2024.

الخسائر البشرية

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 39 من الميليشيات التابعة لإيران ضمن الأراضي السورية خلال الأول من العام 2024، قتلوا جميعاً باستهدافات برية وجوية متفرقة، وجاءت التفاصيل على النحو الآتي:

– 16 من جنسية غير سورية باستهدافات إسرائيلية

– 7 من الجنسية السورية باستهدافات إسرائيلية

– 3 من الجنسية السورية باستهدافات أميركية

– 2 من جنسية غير سورية باستهدافات أميركية

– 11 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

39 استهداف لقواعد التحالف الدولي في سورية

واصلت الميليشيات التابعة لإيران استهداف قواعد القوات الأميركية ضمن الأراضي السورية في إطار “الانتقام لغزة”، وفقاً لأوامر القيادة العسكرية للميليشيات، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر كانون الثاني، 39 استهداف جوي وبري، محدثة أضرار مادية وخسائر بشرية في صفوف التحالف الدولي أيضاً.

وتوزعت الاستهدافات آنفة الذكر على النحو الآتي:

— 10 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 14 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 4 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 5 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 5 على قاعدة التنف

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بمقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين من القوات الأمريكية في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عند الحدود السورية- الأردنية بتاريخ 28 كانون الثاني.

وفي المقابل، استهدفت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، مواقع ونقاط وآليات تابعة للميليشيات الإيرانية بدير الزور، 5 مرات خلال شهر كانون الثاني، تسببت بسقوط خسائر مادية فادحة، بالإضافة لسقوط 5 قتلى، وتوزعت تفاصيل تلك الاستهدافات وفق الآتي:

– 7 كانون الثاني، أصيب 2 من المليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية بجراح بليغة، في استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، استهدفت شاحنة واحدة على الأقل تابعة للميليشيات براد محملة بسلاح وذخائر، على طريق بلدة الغبرة – مطار الحمدان بريف البوكمال شرقي دير الزور، بعد عبورها الأراضي العراقية باتجاه الداخل السوري.

-8 كانون الثاني، استهدف طيران حربي يرجح أنه أميركي مواقع الميــليشيات ضمن منطقة المزارع بمحيط مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

-14 كانون الثاني، دوت انفجارات في مدينة دير الزور، ناجمة عن استهداف طائرات “التحالف الدولي”، مواقع للمجموعات المدعومة من إيران قرب مطار دير الزور العسكري.

-23 كانون الثاني، تأكد مقتل اثنين من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، جراء استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه أميركي استهدف شاحنة سلاح واحدة على الأقل بأطراف السيال التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 3 جرحى على الأقل بعضهم بحالات خطرة، واستهدفت الضربات التي جرت فجر اليوم شحنة سلاح ومستودعاً بمحيط البوكمال.

-25 كانون الثاني، قتل 3 عناصر وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة وهم من الجنسية السورية من عناصر الفوج 47 التابع للميليشيات الإيرانية، جراء استهداف الطيران الحربي التابع لقوات “التحالف الدولي”، مستودعا للأسلحة والذخائر في منطقة الصناعة بمحيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور قرب الحدود السورية-العراقية.

وفي منتصف كانون الثاني أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات التابعة لإيران عمدت خلال الساعات الفائتة إلى إجراء عمليات إعادة تموضع جديدة ضمن مناطق نفوذها في دير الزور، حيث قامت بإفراغ مستودعات سلاح وذخائر بأطراف الميادين ونقلها إلى منطقة الشبلي شرقي دير الزور أيضاً وتخزينها ضمن سراديب تحت الأرض، كما نقلت أسلحة من منطقة عياش غربي مدينة دير الزور إلى منطقة المزارع بأطراف الميادين، بالإضافة لتحركات مماثلة قرب الحدود السورية-العراقية بأطراف البوكمال حيث جرى إفراغ إحدى مستودعات السلاح ونقله إلى مكان آخر بالمنطقة ذاتها.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عمليات إعادة التموضع آنفة الذكر وتبديل أماكن الأسلحة جاء بأوامر عاجلة من القيادة العسكرية للميليشيات تخوفاً من استهدافات جوية قد تطالها من قبل إسرائيل أو أميركا.

وفي 23 الشهر، نقلت الميليشيات أسلحة تمثلت بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من منطقة السيال إلى منطقة المزارع بأطراف الميادين، وتم تخزينها تحت الأرض، كما نقلت ذخائر من أطراف مدينة دير الزور إلى محيط حطلة شمال المدينة، وجاءت عمليات النقل بشكل دقيق ومموه حيث تم إرسال شاحنات فارغة باتجاهات مختلفة خلال عمليات نقل السلاح للتمويه.

وفي 29 كانون الثاني عمدت الميليشيات الموالية لإيران إلى إخلاء نحو 12 موقع في مدينتي البوكمال والميادين والمناطق المحيطة بهمها، وانتقلت إلى مواقع بديلة خوفاً من الرد الأمريكي بعد مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين إثر الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

ووفقاً للمصادر، فقد أخلت الميليشيات الموالية لإيران مواقع لها في قلعة الرحبة في بادية الميادين، والمربع الأمني في حي التمو، ومواقع لها في مزارع مدينة الميادين، وقرب مدرسة الحسن داخل المدينة، وفي قرى الطيبة وصبيخان بريفها، وتوجهت إلى مواقع أخرى في إطار إعادة انتشارها وتموضعها وتغيير مواقها خوفاً من الرد الأمريكي، كما عمدت الميليشيات إلى إعادة تموضعها وإخلاء عدة مواقع في البوكمال والمناطق المحيطة بها.

وفي نهاية الشهر أوعزت قيادة “الحرس الثوري” الإيراني لمجموعاتها المقاتلة في سورية ودير الزور تحديداً، بإيقاف نشاطاتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية في سورية، بالتوازي مع ذلك، تتواصل حالة الاستنفار القصوى في جميع مواقع الميليشيات الإيرانية في البادية السورية ودير الزور، تحديداَ في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي تضم قوات من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي.

تعزيزات إلى البادية الحمصية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 11 كانون الثاني بأن الميليشيات التابعة لإيران عمدت إلى استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها في البادية الحمصية، حيث وصلت 3 شاحنات تحمل على متنها ذخائر وأسلحة من ضمنها صواريخ متوسطة وقصيرة المدى فضلاً عن معدات لوجستية، قادمة من مناطق نفوذ الميليشيات بمنطقة المزارع في أطراف الميادين شرقي دير الزور، برفقة حراسة مشددة واستنفار كبير.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن التعزيزات هذه استقرت بمنطقة العليانية ببادية حمص والتي تبعد عن منطقة الـ55 قرابة 30 كيلو متر، حيث توجد فيها قاعدة “التنف” التابعة لقوات “التحالف الدولي”.

عمليات تجنيد متواصلة في حلب

بدأت الميليشيات التابعة لإيران خلال كانون الثاني دورة عسكرية جديدة لمجندين جدد في صفوفها بعد تجنيد دفعة جديدة ضمن مناطق نفوذها بريف حلب الشرقي، حيث تجري الدورة ضمن القاعدة العسكرية التابعة لها في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة شرقي حلب، والتي جرى إنشاءها في 2021، وتقع قبالة مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الأخرى من نهر الفرات.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن التدريبات مطلع الأسبوع الفائت، يإشراف من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيا فاطميون الأفغانية، وتشمل تدريبات على استخدام السلاح الخفيف والمتوسط لمجندين محليين في المنطقة هناك، على أن يتم إرسالهم إلى مناطق نفوذ الميليشيات بدير الزور عقب الانتهاء من الدورة لتعزيز مواقعهم غرب الفرات.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد المجندين لصالح تلك الميليشيات ارتفع إلى أكثر من 4000 منذ تصاعد عمليات التجنيد في شهر شباط/فبراير 2021 وحتى يومنا هذا، وتتركز عمليات التجنيد في مناطق مسكنة والسفيرة ودير حافر وبلدات وقرى أخرى شرقي حلب، والتي تتم عبر عرابين ومكاتب تقدم سخاء مادي.

اعتقالات بتهمة العمالة وشحنة أسلحة تصل دير الزور

أقدمت الميليشيات الإيرانية بتاريخ 20 كانون الثاني على اعتقال 3 عناصر محليين انضموا حديثاً لميليشيا “الحرس الثوري” الإيران، في بلدة عياش بريف دير الزور الغربي بتهمة التجسس والعمالة لصالح جهات خارجية، وجاء اعتقالهم بعد بدء حملة أطلقتها ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني لتفتيش الأجهزة المحمولة لعناصرها.

وفي 23 الشهر، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول قافلة عراقية إلى مدينة دير الزور، قادمة عبر معبر السكك في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وتتألف القافلة من 5 شاحنات “برادات” مجهولة الحمولة، برفقة سيارة عسكرية للمخابرات العسكرية التابعة للنظام، لحماية القافلة.

استباحة إسرائيلية مستمرة..

تواصل إسرائيل استباحة الأراضي السورية، حيث شهد شهر كانون الثاني 7 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 4 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 15 أهداف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 21 من العسكريين بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 5 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 4 من حزب الله اللبناني

– 2 من الجنسية العراقية

– 7 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 3 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

بالإضافة لاستشهاد مدني بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 4 لدمشق وريفها، و3 لدرعا

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات

كما أطلقت قوات إسرائيلية في السادس من كانون الثاني الرصاص على شخص من بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، أثناء رعيه الأغنام عند المنطقة الفاصلة بين القنيطرة والجولان السوري المحتل، مما أدى إلى مقتله.

بينما ارتفع إلى 6 عدد قتلى عملية اغتيال إسرائيل لقائد “فيلق القدس” “رضى الموسوي”، الذي قتل بضربات إسرائيلية بتاريخ 25 كانون الأول من العام الفائت 2023 على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، حيث تأكد مقتل عنصرين من ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، من الجنسية الإيرانية، متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها جراء تلك الضربات. وتركز إسرائيل بشكل أساسي على استهداف شخصيات عاملة مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

ويؤكد المرصد السوري بأن إيران لا تستطيع الرد على إسرائيل لأن الموازين ستنقلب حينها، حيث تكتفي في بعض الأحيان بإطلاق بعض القذائف باتجاه الجولان السوري المحتل عن طريق ما يعرف بـ“المقاومة السورية لتحرير الجولان” المدعومة من “حزب الله” اللبناني وإيران.

وفي ذات الوقت، تقصف إسرائيل المواقع الإيرانية بضوء أخضر روسي من أجل تحجيم دور إيران في سورية، أما الجانب الأمريكي فيبرر الموقف الإسرائيلي بحق تل أبيب في الدفاع الشرعي عن نفسها ومصالحها تجاه التهديد الإيراني لها، إضافة إلى عدم رغبتهم في التواجد الإيراني بسورية.

وعلى ضوء ما سبق، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يطالب بتحييد المدنيين والمناطق السورية عن الصراعات الإقليمية، فالمنشآت والمناطق المستهدفة هي ملك للشعب السوري وليست لإيران ولا لميليشياتها.

ويشدد المرصد السوري على ضرورة إخراج إيران وميليشياتها من سورية بشتى الطرق والوسائل، شريطة ألا تهدد تلك الوسائل حياة المدنيين وتلحق الضرر بالممتلكات العامة التي هي لأبناء الشعب السوري.