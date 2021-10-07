إيزيديون محتجزون في إدلب .. 410 تم تحريرهم من داعش

كشف فاروق توزو، الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي، وهو مؤسسة مدنية تعنى بشؤون الأقلية الإيزيدية في سوريا،أن 410 أشخاص من الرجال والنساء من مختلف الأعمار، تمّ تحريرهم من قبضة تنظيم داعش الإرهابي حتى الآن، وذلك بمساعدة من قسد وقوات الآسايش أي ما تعرف بقوى الأمن الداخلي في مناطق سيطرتها.

كما أوضح في تصريح لـ”العربية.نت”، أنه تمّ تسليم المحررين إلى ذويهم من خلال التنسيق مع المؤسسة، وقد وصل المحررون إلى عائلاتهم، إما في مخيمات النزوح في قضاء شيخان العراقي أو إقليم كردستان باستثناء شخصين وصلوا لأسرهم في أوروبا بمساعدة من منظماتٍ إنسانية دولية.

في حين، قال رضوان الخليل رئيس التحرير السابق للمركز الإعلامي لـ “قسد”، لـ “العربية.نت” عن وجود مختطفين إيزيديين في منطقة إدلب السورية التي تخضع لسيطرة “هيئة تحرير الشام” ذراع تنظيم “القاعدة” في سوريا.

كشف أنه وحينما كان محتجزاً في سجون فصيل السلطان مراد المدعوم من تركيا في الفترة الممتدة من 22 يونيو 2018 ولغاية 13 مارس 2019، قابل في زنزانته عناصر من تنظيم داعش ينحدرون من جنسياتٍ عربية وآسيوية مختلفة، وعرف منهم أنهم نقلوا بعض المختطفين الإيزيديين إلى إدلب وغيرها من المناطق السورية التي تخضع لسيطرة الجيش التركي اليوم.

أكد أيضاً أن هناك أسراً إيزيدية قد استعادت عدداً من أبنائها المختطفين من مدينة إدلب في وقت سابق، لكنها دفعت مقابل ذلك مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف دولارٍ أميركي، على ما ذكر للعربية.نت.

أشار أيضاً إلى أنه قابل أشخاصاً دفعوا مبالغ مالية لجماعاتٍ مسلّحة في سوريا مقابل إطلاق سراح أولادهم المختطفين، تعرّف عليهم حينما كان يبحث عن ابنه المختطف البالغ من العمر اليوم 19 عاماً، وابنته البالغة 17 عاماً.

تواصل العائلات الإيزيدية منذ أكثر من 7 سنوات، البحث عن أبنائها المفقودين دون جدوى، وعلى الرغم من خسارة التنظيم المتطرّف لمختلف المدن السورية والعراقية، إلا أنه مازال مستمراً باختطاف أكثر من 2800 إيزيدي بحسب الأرقام التي وثّقتها الأمم المتحدة.

في حين تقدّر مؤسسات محلية عدد المفقودين بثلاثة آلاف على الأقل، وتطالب المجتمع الدولي وحكومتي العراق وإقليم كردستان بالعمل على إعادتهم والكشف عن مصيرهم.

المصدر: ليفانت

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