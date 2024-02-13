إيعاز بتغيير مستمر لمكان الإقامة ونقل السلاح إلى مواقع أكثر تحصيناً.. قيادات من حزب الله والحرس الثوري والحشد العراقي يجتمعون عند الحدود السورية-اللبنانية

إيعاز بتغيير مستمر لمكان الإقامة ونقل السلاح إلى مواقع أكثر تحصيناً.. قيادات من حزب الله والحرس الثوري والحشد العراقي يجتمعون عند الحدود السورية-اللبنانية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات التابعة لإيران عقدت صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً على مستوى القيادات، وذلك في منطقة عين حور عند الحدود السورية-اللبنانية بريف دمشق، حيث حضر الاجتماع قيادات من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ولواء فاطميون الأفغاني والحشد الشعبي العراقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد تناول الاجتماع مستجدات المنطقة والاستهدافات الإسرائيلية والأميركية المستمرة وما يقابله من استهدافات لقواعد الأميركيان في سورية وإطلاق قذائف على الجولان السوري المحتل.

وشددت قيادات حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بضرورة التحقيق مع أي قيادات أو عناصر يُشك بصلتهم بالإسرائيليين أو الأميركيين بعد الخروقات الكبيرة واستهداف شخصيات بارزة وطلبت من القيادات بتوخي الحذر وتغيير دوري لأماكن تواجدهم، بالإضافة لنقل الأسلحة والذخائر إلى أماكن أكثر تحصيناً وبسرية تامة.

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس إلى استهداف جوي من قبل طيران مسير مجهول يرجح أنه أميركي استهدف مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور، حيث تستخدمها ميليشيا الإمام الصادق التابعة للحرس الثوري الإيراني، لتخزين الصواريخ.

كما استهدف الطيران موقعا فارغا كان يستخدم لتدريب عناصر الحرس الثوري الإيراني، دون وقوع إصابات.

وقتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء تواجده على طريق قاعدة عين علي، حيث تتواجد منصة لإطلاق صواريخ.