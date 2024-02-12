إيلاف بين البقاء العسير والرحيل المميت …هجرة السوريين للخارج “المطرقة والسندان “

مازالت المأساة السورية منذ 12 عاماً ترمي بويلاتها على الشعب السوري الذي لاقى مالاقاه من ظروف شاقة منذ إتخاذ النظام السوري الحل العسكري لقمع انتفاضة الشعب الذي طالب بحراكه السلمي وانتفاضته الحرية والعدالة وتحسين المستوى المعيشي.

حيث هجرت ونزحت العائلات نتيجة العمليات الحربية فكان الإيلاف الأول للسوريين نحومناطق سورية أخرى بالجغرافية الأم، من مدن ومناطق خرجت عن سيطرة النظام كالرقة وإدلب وريف حلب.

ومع تتالي السنون وتغير المعطيات العسكرية والأحوال والسيطرات كالتنظيمات الجهادية والفصائل ذات الطابع الراديكالي ” موالية لإيران” من العام “2014-2016” ومابعد العام 2017 وتغيرمناطق السيطرة بعد دحر تنظيم “الدولة الإسلامية”، ومابعدها التدخل التركي في مناطق سورية “غصن الزيتون و درع الفرات و نبع السلام” ليكون الإيلاف الثاني للسوريين ضمن ملحمة التغريبة السورية نحو الخارج .

عوامل متعددة اتخذ منها السوريين مسألة الهجرة كطوق للنجاة من الواقع المصيري الصعب الذي مازال يكابده من بقي ضمن مناطق الداخل السوري “كالنظام والميليشات الإيرانية ومناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة وسيطرة “الإدارة الذاتية” .

وتتخذ الهجرة الخارجية للسوريين ثلاثة أنماط وطرق وجهات ، منها الحدود التركية بشقيها “شرق الفرات وغربه” والثاني هو لبنان، والثالث هو العراق، ولعل أكثرها فتكا وخطرا وقتلا كان الحدود التركية الذي أحصى المرصد السوري خلال العام 2023 استشهاد 34 بينهم سيدة و3 أطفال تعداد المدنيين برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” منذ مطلع العام 2023 ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، كما أصيب 52 بينهم 3 أطفال و5 سيدات برصاص “الجندرما” أيضاً.

وتقول السيدة “أم سالم “ذات الـ 42 عاما من مدينة الرقة بحديثها للمرصد السوري ” الأحوال المعيشية الصعبة والبطالة والخوف على الأبناء من المخدرات والظواهر التي يتأثر بها الشباب دفعتني وزوجي لبيع عقارات نمتلكها لإرسال ولدي “25-19عاما” للخارج لكن، الأول لم يستطع الدخول وتعرض للاعتقال والضرب عقب عدة محاولات للعبور باتجاه تركيا وهو ماكلفنا أكثرمن 4000دولار عدى الإجهاد النفسي والجسدي الذي تعرض له خلال تلك الفترة التي قاربت الشهر ونصف من الاعتقال وهوماجعله يعود أدراجه .”

تتابع “أم سالم “: ” أما ولدي الثاني استطاع العبور بعد دفع مبالغ كبيرة للمهرب لعبوره الى تركيا ومن ثم الى الحدود البلغارية قاربت 11ألف دولار أمريكي، ومنذ ثلاثة أشهر وهو بين الموت والحياة حتى أستطاع الوصول بأعجوبة إلى ألمانيا، وقد فارق العديد ممن كانو معه الحياة في الغابات نتيجة البرد والمرض والجوع والمشقة فالهجرة كانت حلان أحلاهما مر، إما البقاء بالرقة والخوف عليه من أصحاب السوء والمخدرات وماسواه، وأما الذهاب إلى أوروبا بغية العمل والاستقرار ولم شمل العائلة لاحقا”.

الشاب “و. خ “35عاما يعمل في ورشة للبناء والتعهدات في مدينة بيروت اللبنانية منذ عامين ويقول بحديثه للمرصد السوري:

“بعد أن ساءت الأوضاع المعيشية في مدينتي حلب واشتدت المعارك في منطقة “الميسر”، اضطررت للنزوح مع عائلتي إلى الرقة واستقر بنا الحال مايقرب على أربعة أعوام لكن قلة فرص العمل اضطرتني للهجرة نحو لبنان حيث العمل لأصحاب المهن، وعثرت على ورشة أستطيع من خلال العمل بنظام ورديات ومناوبات تحسين وضع أهلي، حيث أرسلت بطلبهم بعد الأستقرار بالعمل، وتأمين عمل لوالدي وإخوتي الشباب والبنات ضمن مجال الزراعة والتغليف” .

يتابع “وسيم : “أغلب العوائل السورية الموجودة في لبنان إما هاجرت بغية العمل أو كمحطة للهجرة نحو أوروبا عبر البحر من لبنان بالرغم من المخاطر المحيطة لكنها أقل تكلفة من الهجرة عبر تركيا” .

بالمقابل أرسل “أبو علي”ذو 58عاما أبناءه الأربعة إلى مدينة أربيل شمال العراق، بعد أن أجر منزله وباع عديداً من أثاث بيته ويقول للمرصد السوري :”الواقع الحالي في الرقة هو الأشد بالنسبة للمعيشة فكل شيء غالي، وأبنائي الأربعة لم يستطيعوا تأمين عمل و أضطروا للعمل بالمياومة والكافتيريات وماسواه من الأعمال، لكن مصروف العائلة أكبر و وأنا أعمل بمجال بيع وشراء الأراضي والعقارات لكنها راكدة حاليا ، وبسبب الكلفة الباهظة للسفرعبر طرق التهريب إلى أوروبا أرسلتهم إلى أربيل حيث استطاعوا بفترة قصيرة بعد أن أمتهنوا عدة مجالات بالعمل من تحسين وضعنا المعيشي”.

على صعيد متصل تعمل عدة جهات رسمية ومنظمات المجتمع المدني على نشرالتوعية بين الأوساط الشبابية، وإقامة دورات تعليم مهنية وبرامج مثل لجنة الشباب والرياضة بالرقة التي تفتتح على الدوام دورات تعليم للحاسوب وصيانة الجوال وإقامة الفعاليات الرياضية والنوادي، أيضا لجنة الشؤون الإجتماعية والعمل ولجنة المرأة بإقامة دورات لتعليم المهن النسوية وبرامج سبل العيش وتقديم منح لمشاريع متوسطة وصغيرة للفئة الشابة .

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد على أن السوريون مازالو يعانون أوضاعا إنسانية صعبة داخل البلاد، نتيجة ما آلت إليه الأوضاع في سوريا، في ظل استمرار آلة الحرب، أسفرت عن مخلفات جمة، انعكست سلبا على الواقع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، ما يدفع بالغالبية بالبحث عن ملاذ آمن خارج البلاد، ولا سيما الفئة الشابة، بالرغم من المخاطر المحفوفة برحلتهم إما بحراً أو براً، ما يخلف ضحايا المدنيين، فضلا عن احتجازهم في مراكز الإيواء.