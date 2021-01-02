ابتهاجاً بحفل زفاف.. رصاصة طائشة تنهي حياة طفل في مدينة الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل الفوضى والانفلات الأمني الذي تشهده عموم المحافظات السورية، وما خلفته آلة الحرب من انتشار السلاح بشكل عشوائي بين أفراد المجتمع، دون وجود رقيب وحسيب على ذلك السلاح واستخدامه بشكل قانوني، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن طفل توفي جراء إصابته برصاصة طائشة، بعد إطلاق الأهالي أعيرة نارية ابتهاجاً بحفل زفاف أُقيم قرب مدرسة طارق بن زياد بمدينة الرقة الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

ووثّق المرصد السوري في 10 سبتمبر/أيلول، من العام الفائت، وفاة طفلة دون سن الـ 18، وذلك أثناء قيام عناصر من “الدفاع الوطني” بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي ابتهاجاً بحفل زفاف صديقهم في بلدة “الجربا” التابعة لمنطقة المرج في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدفاع الوطني استمروا بإطلاق النار لعدة ساعات متواصلة في البلدة، ليسقط على الطفلة مقذوف إحدى الطلقات، ما أدى إلى وفاتها على الفور.