اتصال حول سوريا وأوكرانيا بين بوتين ونتنياهو

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول سلسلة قضايا دولية على رأسها الملف السوري.

وأعلن الكرملين في بيان له أن المكالمة تطرقت إلى “بعض المواضيع المطروحة على الأجندة الدولية مع التركيز على قضايا التسوية السورية”.

وأكدت الرئاسة الروسية أن نتنياهو أبلغ بوتين خلال الاتصال بفحوى اتصالاته مع ممثلين عن الحكومة الأوكرانية، دون شرح مزيد من التفاصيل.

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار الروسي-الإسرائيلي على مستوى مجلسي الأمن ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد. وذكر البيان أن بوتين ونتنياهو تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ76 لانتهاء الحرب الوطنية العظمى، حيث طلب الرئيس الروسي نقل تمنياته بموفور الصحة والرفاه إلى المحاربين القدامى المقيمين في إسرائيل الذين شاركوا في تلك الحرب. وشدد البيان على أهمية التعاون بين روسيا وإسرائيل في التصدي لمحاولات مراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية وتمجيد النازية ونفي الهولوكوست. كما استعرض بوتين ونتنياهو خلال المكالمة بعض المسائل الملحة المطروحة على أجندة التعاون الثنائي بين دولتيهما، وأعربا خاصة عن استعدادهما لتفعيل التعاون التجاري-الاقتصادي وعقد جلسة جديدة للجنة الحكومية المشتركة في المستقبل القريب. بدوره، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” أن نتنياهو وبوتين ناقشا خلال المكالمة آخر التطورات في الشمال (في إشارة إلى المستجدات في سوريا ولبنان) بالإضافة إلى ملفات إقليمية أخرى.

المصدر:روسيا اليوم