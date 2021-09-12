اتفاق في بلدة غربي درعا يفضي إلى إجراء عشرات المسلحيين المحليين والمدنيين لتسوية وترقب لدخول قوات النظام والشرطة الروسية يوم غد الاثنين

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في درعا، بأن اتفاقاً جرى التوصل إليه بين وجهاء وأعيان بلدة اليادودة بريف درعا الغربي من جانب، وممثلين عن اللجنة الأمنية التابعة للنظام والروس من جانب آخر، ستجري بموجبه إجراء عمليات تسورية لعشرات المطلوبين من المسلحين المحليين والمنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في اليادودة، وستبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين، حيث من المرتقب دخول قوات عسكرية تابعة للنظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية لإجراء عمليات تفتيش في البلدة أيضاً.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن اجتماع يجري في مدينة طفس بريف درعا الغربي بين رئيس المخابرات العسكرية في درعا وضباط آخرين من اللجنة الأمنية من جهة، وقيادي سابق في فصيل محلي المحلي السابق وعضو اللجان المركزية وأعضاء آخرين من اللجان المركزية في المنطقة الغربية لمحافظة درعا من جهة أخرى. بغرض الاتفاق على تثبيت نقاط عسكرية وأمنية جديدة داخل مدينة طفس ومناطق أُخرى في ريف درعا الغربي، بالإضافة إلى تسليم السلاح الخفيف إضافةً إلى رشاش ثقيل عيار 14.5 كان عناصر من الفصائل المحلية الخاضعة للتسوية حصلوا عليه من مواقع عسكرية لقوات النظام خلال الفترة السابقة.