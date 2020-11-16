اتفاق قره باغ الأخير ومحاولة الالتفاف التركية

اللعبة في جنوب القوقاز تغيّرت مع تلقين الرئيس الروسي درسا لرئيس الوزراء الأرمني تحديدا مما قلب موازين القوى، لكن ذلك لا يعني الوصول إلى حل نهائي عادل ومقنع في هذا النزاع المزمن.