احتجاجاً على استمرار الانفلات الأمني والتشبيح.. خروج مظاهرة في حي طريق السد بدرعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: خرج العشرات من أهالي حي طريق السد في مدينة درعا، مساء اليوم، بوقفة احتجاجية ضد عمليات الخطف والاغتيال والتشبيح والإرهاب التي تمارسها قوات النظام المتمثلة باللواء “حسام لوقا”

وطالب المتظاهرون برفع القبضة الأمنية عن محافظة درعا.

وكان عناصر الفصائل المحلية العاملة في صفوف شعبة المخابرات العسكرية، في 19 أيلول الجاري، قد فتحوا نيران أسلحتهم المتوسطة والخفيفة باتجاه حي الأربعين وطريق الأردن وسوق سويدان في درعا البلد، بعد اغتيال أحد العناصر العاملين في العاملين في المجموعة ذاتها، حيث رصد المرصد السوري اغتيال عنصر في شعبة المخابرات العسكرية من قبل مسلحين مجهولين، وعثر الأهالي على جثته في حي الأربعين بدرعا البلد.