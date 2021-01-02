احتجاجاً على توقيف قوات النظام لأحد أبنائهم.. أهالي ريف السويداء يقطعون الطريق الواصل مع العاصمة دمشق 

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قطع عشرات من أهالي مدينة شهبا بريف السويداء طريق دمشق-السويداء قرب نقطة تفتيش أم الزيتون، وذلك بعد توقيف أحد أبناء المدينة، في العاصمة السورية دمشق، دون معرفة الأسباب، وطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن الشاب الموقوف.

ونشر المرصد السوري في 23 ديسمبر/كانون الأول الفائت، أن محافظة السويداء تشهد انفلاتاً أمنياً وتزايداً في حالات الخطف والإفراج مقابل فدية مالية، في ظل ضعف الأوضاع الأمنية والفوضى العارمة في المنطقة، وأصبحت السويداء مكاناً آمناً لتلك العصابات، حيث أفرج خاطفون عن ضابط برتبة عقيد من مرتبات مطار خلخلة العسكري، بعد اختطافه نحو أسبوع، وذلك بوساطة من فصائل السويداء وفرع الأمن العسكري، دون معرفة قيمة الفدية المالية للإفراج عنه.

وبوساطة فرع الأمن العسكري في محافظة السويداء أيضاً، أفرج خاطفون عن تاجر من أبناء مدينة حلب، كان قد اختطف قبل أيام في ساحة الفرسان وسط المدينة.