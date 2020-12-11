احتجاجاً على “سياسة قيادة الفصيل الاستبدادية”.. 5 ألوية في تجمع أحرار الشرقية تعلق عملها وتطالب الأتراك بالتدخل

عمدت 5 ألوية عاملة ضمن فصيل “تجمع أحرار الشرقية” إلى تعليق عملها احتجاجاً على سياسة قيادة الفصيل، وذلك عبر بيان مشترك حصل المرصد السوري على نسخة منه وجاء فيه: “بناءًا على المجريات الأخيرة في صفوف تجمع أحرار الشرقي من سياسة الاستبداد التي تتبعها قيادة الفصيل من انفراد بالرأي والقرار وتهميش القادة المؤثرين وقادة الألوية وعدم تلبية المتطلبات الشرعية التي أوردناها إلى قيادة التجمع وقوبلت بالرفض القاطع وبناءًا على ذلك نعلن: 1- تعليق عملنا داخل تجمع أحرار الشرقية حتى تنفيذ كافة مطالبنا الشرقية.

2- نطالب الإخوة الأتراك وقادة الجيش الوطني بالتدخل لحل الخلاف القائم والعمل على عدم التفريط بالتشكيلات الثورية التي قدمت مئات الشهداء والجرحى لتحرير الأراضي من التنظيمات الإرهابية ولازالت.”

يذكر أن الألوية التي أصدرت البيان هي “لواء صقور السنة ولواء القادسية ولواء الخطاب ولواء أهل الأثر وجماعة أبو قدري”.