احتجاجاً على قرار التجنيد الإلزامي بحق المعلمين والموظفين.. إضراب مدارس في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن المدارس في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، أُغلقت من قبل القائمين والإداريين عليها، وذلك احتجاجاً على قرار “الحماية الذاتية” بفرض التجنيد بحق المدرسين والموظفين بشكل إلزامي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، والذي بدأ بتوزيع دعوات لموظفي “الإدارة الذاتية” بمحافظة دير الزور طالت المعلمين منهم.

ونشر المرصد السوري في 4 يناير/كانون الثاني، أن العشرات من أبناء قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، خرجوا بمظاهرة في القرية، مطالبين بتوفير مادة المازوت والإفراج عن المعتقلين المدنيين لدى قوات سوريا الديمقراطية، حيث قاموا بقطع الشارع العام وحرقوا إطارات مطاطية، ورصد المرصد السوري اليوم، خروج مظاهرة جديدة في منطقة العزبة شمالي مدينة دير الزور، احتجاجاً على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال الشبان لسوقهم إلى التجنيد الإلزامي ضمن قوات “الدفاع الذاتي”، فيما وثق المرصد السوري أمس الأول، إصابة طفل بجروح نتيجة إطلاق الرصاص من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أثناء تفريق مظاهرة خرجت في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور، احتجاجاً على احتجاز الدراجات النارية و على قرار “التجنيد الإلزامي”.