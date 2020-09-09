المرصد السوري لحقوق الانسان


احتجاجا على اعتقال شاب.. مسلحون يقطعون الطرقات وينصبون حواجز في ريف القنيطرة

محافظة القنيطرة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: نصب مسلحون من أهالي ريف القنيطرة، صباح اليوم، حواجز على مداخل بلدتي ممتنة وأم باطنة بريف القنيطرة، وأوقفوا السيارات العابرة، احتجاجا على اعتقال قوات النظام شابا من بلدة ممتنة في ريف القنيطرة الأوسط، وطالب المسلحون بإطلاق سراح الشاب فورا.
وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 آب/أغسطس الفائت، أن مسلحين  مجهولين هاجموا حاجزا أمنيا في منطقة القحطانية بريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتل اثنين من “مخابرات أمن الدولة” وإصابة آخرين بجراح، قبل أن يلوذوا المهاجمين بالفرار.

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