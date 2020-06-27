احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في مناطق “نبع السلام”.. مظاهرة في بلدة حمام التركمان شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، احتجاجات شعبية في بلدة حمام التركمان في ريف تل أبيض شمال الرقة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والخدمية السيئة التي يعاني منها سكان المنطقة، ورفضا لنقل محصول القمح إلى تركيا وتداول العملة التركية في مناطقهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 حزيران/يونيو، مظاهرة خرج بها العشرات من أهالي قرية “علوك غربي” غالبيتهم من النساء، في ريف رأس العين (سري كانييه) شمال غرب محافظة الحسكة، وتجمعوا أمام مبنى قيادة الشرطة احتجاجا على ممارسات “لواء المعتصم” بحق الأهالي، بعد قيام مسلحين من الفصيل بضرب ممرض في إحدى مشافي المنطقة.

كما تظاهر أهالي تل أبيض الواقعة على الحدود السورية – التركية، ضد ممارسات الفصائل الموالية لأنقرة، وقطعوا الطريق على مدرعة تركية في المنطقة.

ورصد المرصد السوري قبل أيام، احتجاجات شعبية شهدتها منطقتي “تل أبيض”، و”سلوك” الخاضعتين لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “نبع السلام” شمالي الرقة، تمثل بـ إضراب عام، وإغلاق المواطنين لمحالهم التجارية، وسط تجمع العشرات منهم أمام المجالس المدنية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفع سعر مادة الخبز.