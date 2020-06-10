احتجاجا على تجاوزات هيئة تحرير الشام.. ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية في مدينة إدلب

خرج عدد من الناشطين في وقفة احتجاجية وسط مدينة إدلب، اليوم، للمطالبة بحماية الناشطين من تجاوزات عناصر هيئة تحرير الشام بعد حادثة الاعتداء على الناشطين صباح اليوم.

وكان المرصد السوري رصد، صباح اليوم، اعتداء عناصر من هيئة تحرير بالضرب بحق 7 نشطاء إعلاميين وصادرت معداتهم بتهمة “تصوير النساء”، أثناء تسيير الدورية الروسية-التركية المشتركة على طريق حلب-اللاذقية.

كما وجه عناصر هيئة تحرير الشام إهانات لفظية للإعلاميين، في حين تدخل الجنود الأتراك وفرقوا العناصر.

وفي سياق ذلك، أعلن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة تحرير الشام إحالة العناصر المتورطين بالاعتداء على النشطاء الإعلاميين في منطقة أريحا للقضاء العسكري بعد توقيفهم لاستكمال التحقيقات بالحادثة.