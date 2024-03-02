احتجاجا على تسليم سجين للنظام السوري.. سجناء رومية يهددون بشنق أنفسهم

اعترض سجناء من الجنسية السورية في رومية بلبنان، على تسليم السلطات اللبنانية لسجين سوري إلى النظام في دمشق.

وفي سياق ذلك، هدد 4 سجناء سوريون بشنق أنفسهم داخل سجن رومية بدل تسليمهم للسلطات السورية.

وخلقت حادثة تسليم السجين للنظام السوري، حالة رعب بين السجناء في سجن رومية، وهددوا بأقدامهم على الانتحار في حال استمرار السلطات اللبنانية بهذا النهج.

وفي نيسان 2023، تصاعد التضييق بحق اللاجئين السوريين في لبنان، ونَفَّذَ الجيش اللبناني مداهمات لمنازل السوريين في لبنان، بقصد ترحيلهم إلى سوريا.

وشملت عمليات الترحيل نساء ورجالاً وأطفالاً من عدة مناطق لبنانية.

وتعتبر عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين دليلا على عدم احترام السلطات اللبنانية لحقوق اللاجئين بالحماية من العنف والملاحقة القضائية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتسلم النظام السوري عشرات السوريين عند نقطة المصنع، كما تم إفلات آخرين بعد دفع رشاوى قرب الحدود السورية-اللبنانية، ليم إعادتهم عبر شبكات التهريب، بدفع مبالغ مالية كبيرة.