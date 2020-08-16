احتجاجا على توقف رواتبهم منذ 6 أشهر.. موظفو “الدفاع المدني” يتظاهرون في مدينة البصيرة

خرج العشرات من موظفي “الدفاع المدني” ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب بمدينة البصيرة في ريف دير الزور، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 6 أشهر، ومحاسبة الفاسدين.

كما طالبوا بإقالة “الكوادر” العسكريين المشرفين على مفاصل عمل المجالس وجميع الدوائر في “الإدارة الذاتية”.

وهتف المتظاهرون بإسقاط الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي التابع لـ”الإدارة الذاتية”، وهددوا باستمرار مظاهراتهم في حال لم يتم صرف رواتبهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 4 آب/ أغسطس، خروج مظاهرات في كل من بلدتي الشحيل وذيبان وقرية الحوايج، الواقعة جميعها ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، حيث طالبت المتظاهرون “التحالف الدولي” بالكشف عن هوية قتلة “الشيخ مطشر حمود الهفل” خال شيخ عشيرة العكيدات الذي قتل مطلع الشهر الجاري، كما قام المتظاهرون بقطع الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، وشهدت قرية الحوايج تبادل لإطلاق النار بين مسلحين من المتظاهرين وعناصر من “قسد”، ما أدى لسقوط جرحى بين الطرفين.