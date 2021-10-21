احتجاجًا على الصمت الروسي حيال الهجمات التركية.. جموع من الأهالي يرشقون الروس بالحجارة في عين العرب/كوباني والأخيرة تدهس امرأة

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول دوريات تابعة لـ “الشرطة الروسية” إلى محيط المشفى التي يتواجد فيها الضحايا الذين سقطوا بقصف المسيّرة التركية يوم أمس بمدينة كوباني، إذ كان من المقرر أن تقوم الشرطة الروسية بزيارة براد الموتى في مشفى كوباني والاطلاع على مكان قصف المسيّرة التركية، حيث اكتفوا بالبقاء بالخارج بالتزامن مع تجمع العشرات من السكان المدنيين، و الذين رشقوا المدرعات الروسية بالحجارة احتجاجاً على الصمت الروسي حيال الهجمات التركية المتكررة، وخلال مغادرة المدرعات الروسية المنطقة بسبب غضب الأهالي من حولهم، دهست إحدى العربات امرأة كانت بين جموع الأهالي، جرى نقلها إلى مشفى كوباني لتلقي العلاج.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية، جراء الاستهداف الجوي الذي نفذته طائرة مسيرة تركية على سيارة في مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع تعداد القتلى إلى 5 بينهم اثنين من الكوادر، وعدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

المرصد السوري أشار أمس، إلى أن طائرة مسيرة تركية، استهدفت عصر الأربعاء، سيارة ضمن مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الاستهداف طال سيارة لكوادر مدنية ضمن الحي الجديد بعين العرب، ما أدى لمقتل أحد الكوادر المدنيين مع سائقه، إضافة إلى إصابة مدنيين أحدهم بحالة خطيرة، كما فرضت القوى العسكرية طوقاً أمنياً على مكان الاستهداف، ومنعت أي شخص من الاقتراب، يأتي ذلك بعد ما أشار المرصد السوري بأن تركيا تعتزم إلى شن عمليات نوعية في الأراضي السورية بعد الضوء الأخضر الروسي.