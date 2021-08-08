احتجاجًا على فصل طبيب سوري من قبل الإدارة التركية لمشفى مارع.. مظاهرة أمام المستشفى لدعم الطبيب المفصول ورفضًا للقرار التعسفي

تظاهر العشرات من المواطنين في مدينة مارع بريف حلب أمام مشفى مدينة مارع، احتجاجًا على فصل طبيب سوري من قبل الإدارة التركية للمشفى، ومنعه من مزاولة مهنة الطب في الشمال السوري، وذلك بسبب موقفه من ممرض تركي أهان طبيب أسنان يعمل في المشفى.

كانت الإدارة التركية لمشفى مدينة مارع قد أصدرت قرارًا بفصل الطبيب عثمان حجاوي ومنعه من مزاولة مهنة الطب في الشمال السوري.

ووفقًا لمصادر طبية فإن الممرض التركي ويدعى علي رضا، كان له سابقة في توجيه الإساءات للكادر الطبي في المستشفى.

ويحمل قرار الفصل توقيع رئيس الأطباء التركي في المشفى وإدارة المشفى.

ويعرف الطبيب عثمان حجاوي بحسن سلوكه وإنسانيته في مجال عمله وفق ما أفادت به مصادر من الكوادر الطبية.