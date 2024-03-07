احتحاجا على الإفراج عن مجرم.. أفراد الشرطة المدنية يتظاهرون ضد قرار محكمة القضاء في مناطق “نبع السلام”

محافظة الحسكة: تظاهر عناصر الشرطة المدنية في مدينة رأس العين بريف الحسكة ضمن مناطق “نبع السلام”، احتجاجاً على قرار محكمة القضاء التي أصدرت قرارا بالإفراج عن أحد عناصر فصيل “السلطان مراد” الذي ارتكب جريمة قتل بحق عنصرين من الشرطة المدنية وطفل مدني في اشتباكات مسلحة بين الطرفين عند حاجز القوس على مدخل مدينة رأس العين، في 5 من شهر تموز من العام الفائت 2023.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 تموز عام 2023 اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الشرطة المدنية وفصيل “السلطان مراد” بسبب خلاف على الحاجز ومنع عبور عناصر الفصيل والإصرار على تفتيشهم ومنع عبور ركاب “التهريب” مع الفصيل ذاته لداخل مدينة رأس العين، حيث وصل عدد القتلى حينها إلى 3 هم طفل مدني وعنصرين من الشرطة المدنية إحداهما قاصر، كما أصيب 7 بينهم سيدة بجراح.