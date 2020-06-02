اختطاف طفل في محافظة درعا بعد ايام من محاولة اختطاف آخر

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تزايد أشكال الفلتان الأمني في محافظة درعا، حيث اختطف طفل يبلغ من العمر 14 عاما، في 31 أيار/مايو الفائت، بعد خروجه من منزله في ذنيبة بمدينة إزرع شمال شرق درعا.

ورصد المرصد السوري في 26 أيار الفائت، محاولة اختطاف طفل من قبل مجهولين يستقلون سيارة، في بلدة أم ولد في ريف درعا الشرقي.

وكان مجهولون حاولوا اختطاف طفل على طريق الغارية في بلدة خربة غزالة في ريف درعا.

ووثق المرصد السوري ارتفاع عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 488، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 322، وهم: 79 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال.