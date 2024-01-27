اختطاف مقاول تجرأ على تقديم مناقصة لترحيل الركام من حي الخالدية بمدينة حمص

محافظة حمص: أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لعصابة المدعو “شجاع العلي” على اختطاف أحد المقاولين من أبناء مدينة حمص المدعو “محمود الرجب” بعد رفضه الانسحاب من المناقصة التي تمّ الإعلان عنها من قبل مديرية الأشغال في مدينة حمص والتي تهدف لبدء العمل على إزالة الأنقاض وهدمّ المباني الآيلة للسقوط من داخل حي الخالدية بمدينة حمص.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص قالوا: إن عملية الاختطاف أتت عقب حصول مشادات كلامية بين الرجب والمدعو “علي عبد الكريم” أحد العاملين بذات المجال من أبناء حي المهاجرين، والذي طلب من الرجب الانسحاب من العرض المنافس له الذي قام بطرحه على لجنة الهدم والذي أسفر عن إرساء المناقصة على اسمه للمباشرة بعملية الهدم وترحيل الأنقاض لخارج المدينة.

ونقل نشطاء المرصد السوري عن مصادر مقربة من عائلة الرجب أن نظيره المدعو “علي عبد الكريم” تربطه علاقات وثيقة برؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، بالإضافة لمتزعم عصابة الخطف المدعو شجاع العلي، وأنه قام بتهديده بشكل مبطن في وقت سابق في حال لم يقوم بالانسحاب من المناقصة، ليتفاجأ ذويه باتصال هاتفي من شخص غير معروف يطالبهم بضرورة دفع مبلغ 20 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه لافتاً إلى أن المختطف يقبع الآن في إحدى قرى ريف حمص الغربي التي باتت أشبه ما تكون بكانتون خاص لعصابات الخطف التي تعمل على ترويع الأهالي.

المقاول (ح.ب) الذي يعمل بمجال البناء والترميم في مدينة حمص قال خلال تصريحات خاصة للمرصد السوري: إن مشاريع الهدم والترحيل حالها كحال باقي المشاريع التي يرتبط تنفيذها مع أقنية حكومية تعود بنفعها المطلق على شخصيات مقربة من السلك الأمني، الأمر الذي يجعل من الاستحالة بمكان أن ترسوا عقودها على المتعهدين والمقاولين المدنيين، وبتفصيل أدق يجب أن يكون المتعهد أو المقاول المسؤول عن تنفيذ تلك المشاريع من الطائفة العلوية أو الشيعية “وفقاً لتعبيره”.

في سياق متّصل أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بتلقي الجهات الأمنية التابعة للنظام السوري بلاغاً رسمياً من قبل أهالي قرية الكاظمية ذات الغالبية (الشيعية) بريف حمص الشمالي بفقدان الاتصال مع ابنتهم “مريم الحلبي” التي تبلغ من العمر 23 عاماً أثناء تواجدها بحي الزهراء وسط مدينة حمص دون تلقيهم أي اتصال من قبل الخاطفين لتزويدهم بمعلومات عن تواجدها أو المبلغ المطلوب للإفراج عنها.

وكانت حكومة النظام السوري أقرّت مطلع الشهر الجاري قراراً ينص على الموافقة بالبدء بعملية هدم المباني الآيلة للسقوط داخل حي الخالدية الأمر الذي اعتبره أبناء الحي بمثابة عقوبة جماعية للأحياء التي ثارت على النظام الحاكم لا سيما أن عشرات الأبنية التي تمّ تحديدها للهدم قابلة للترميم والإصلاح “بحسب شهادات محلية من أبناء الحي”.