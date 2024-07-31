اختطاف وترويع في وضح النهار.. عصابة مسلحة تختطف مواطناً في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: اختطفت عصابة مسلحة مؤلفة من 4 أشخاص يرتدون أقنعة ويستقلون سيارة نوع “جيب” سوداء مواطناً في وضح النهار أمام صيدلية “العثمان” في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، ضمن مناطق سيطرة “قسد”، وسط إطلاق النار لترهيب المارة، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره والجهة الخاطفة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل انتشار الفوضى والانفلات الأمني في مناطق سيطرة “قسد”، حيث تنشط خلايا وعصابات مسلحة في المنطقة.

وفي الـ 17 من تموز الجاري، عثر على جثة مواطن، مقتولاً بعد مضي أقل من 24 ساعة على اختفائه بظروف غامضة، حيث وجد في منطقة حاوي الحوايج بريف دير الزور الشرقي، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون معرفة هوية الفاعلين.

ويشار إلى أن القتيل ينحدر من بلدة ذيبان شرقي دير الزور.