اختناقاً بمدفأة الغاز.. رجل وزوجته يفارقان الحياة في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي

محافظة إدلب: فارق رجل وزوجته حياتهما اختناقاً بمدفأة الغاز في منزلهما بمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وتعد مدفأة الغاز من ضمن وسائل التدفئة البديلة في مناطق الشمال السوري بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، حيث يعتمد غالبية الأهالي على التدفئة البديلة مثل استخدام مدافئ الحطب والغاز والفحم الحجري والبيرين وغيرها، وبذلك يرتفع حدد ضحايا مواد التدفئة البديلة في المنطقة خلال فصل الشتاء إلى 5 بينهم 3 أطفال، إضافة لإصابة رجل وطفلة.

وفي 15 كانون الثاني الفائت، توفي 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عام، من مهجري بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي في أحد مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، نتيجة استنشاقهم لروائح كريهة منبعثة من مدفأة الفحم الحجري أثناء نومهم.